Coopservice con WePlanet per un futuro sostenibile

REGGIO EMILIA – Coopservice è partner di WePlanet nell’iniziativa “100 Globi per un futuro sostenibile”: 100 opere d’arte per sensibilizzare alla tutela ambientale e alla salvaguardia del pianeta. Per Coopservice si tratta di un’occasione per trasmettere l’impegno verso l’ambiente e le comunità, condividere il proprio sistema di valori e diventare portavoce di un cambiamento necessario per garantire un futuro al pianeta.

Coopservice ha adottato il globo ideato e realizzato dall’artista Edoardo Giustetto dal titolo “Handle with care”.

Il globo, del diametro di 130 centimetri, è prodotto in plastica riciclata e rappresenta la Terra incartata e imballata come si farebbe per proteggere un bene prezioso da trasportare e maneggiare con cura per evitare che possa rompersi. Un chiaro messaggio sulla fragilità del nostro pianeta e sulla necessità di prendersene cura con azioni virtuose e comportamenti etici per impedire che possa essere distrutto da scelte insostenibili e scellerate.

La visione dell’artista si sposa con l’idea di sostenibilità e con le iniziative che da tempo Coopservice sta portando avanti per ridurre l’impronta ecologica delle attività e dei servizi di facility – cleaning, moving, sicurezza e vigilanza, energy e facility management – a vantaggio delle imprese clienti, delle comunità e dei cittadini.

L’appuntamento di WePlanet è per le giornate del 3, 4 e 5 aprile, in Piazza Duomo a Milano con l’esposizione delle prime cinquanta grandi sfere terrestri realizzate da artisti e creativi. Una anteprima della mostra dei 100 Globi che si svolgerà dal 27 agosto al 7 novembre 2021 nelle principali vie e piazze di Milano e di altre città italiane.

Terminata l’iniziativa, i globi saranno battuti ad un’asta benefica organizzata da Sotheby’s e il ricavato sarà devoluto a ForestaMi, in particolare all’Associazione Parco Segantini Onlus, all’Ospedale Niguarda e alla Fondazione Umberto Veronesi per la ricerca scientifica d’eccellenza contro i tumori, e alla Fondazione Progetto Arca Onlus che opera a sostegno dei poveri per l’assistenza e l’integrazione.

Tutte le informazioni sull’evento sono disponibili su https://weplanet.it/