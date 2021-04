Confcooperative, webinar sul decreto sostegni con oltre 100 imprese

REGGIO EMILIA – Sono oltre 100 le imprese che si sono iscritte al webinar organizzato dalle Confcooperative provinciali di Reggio Emilia, Modena e Bologna per approfondire i diversi aspetti del decreto “Sostegni” in vigore dal 23 marzo.

I lavori sono in programma martedì 13 aprile alle 9 e avranno per protagonisti gli esperti fiscali e dell’ambito giuslavoristico delle Confcooperative delle tre province emiliane, che entreranno nel dettaglio del decreto denominato “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19”.

In particolare, nel corso del confronto si parlerà dei contributi a fondo perduto previsti nel Decreto a favore delle attività chiuse a seguito dell’emergenza sanitaria (gli approfondimenti saranno proposti da Barbara Formoso e Daniela Tocci del servizio fiscale di Confcooperative/Unioncoop Reggio Emilia), delle sanatorie fiscali e delle novità in materia di riscossione (relatore Francesco Artioli per Confcooperative Modena), delle nuove norme su ammortizzatori sociali e blocco dei licenziamenti (Luca Vismara e Marco Coralli di Confcooperative Bologna), delle novità sulle indennità per i lavoratori dello sport, dello spettacolo e sul tempo determinato (Susanna Drago, servizio lavoro di Confcooperative Reggio Emilia) e, con uno sguardo anche al “Milleproroghe”, delle novità in materia di assemblee di bilancio (Enrico Pinamonti, Confcooperative Bologna).