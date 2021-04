Commercio, boom di domande per le distese

REGGIO EMILIA – Dalla scorsa settimana, in pochi giorni, il Comune di Reggio Emilia ha rilasciato un centinaio di autorizzazioni per consentire a bar e ristoranti di aprire una distesa o allargare quella esistente. Per fronteggiare il gran numero di richieste, arrivate dagli esercenti soprattutto dopo la pubblicazione del decreto “Riaperture” (che consente da oggi di riprendere l’attivita’ ma con tavoli solo all’esterno), l’amministrazione ha attivato una “rete operativa” dedicata.

E’ composta da tecnici del Commercio, della Mobilita’ e della Polizia locale che svolgono con rapidita’ sopralluoghi, valutazioni sugli spazi e sul loro utilizzo anche in relazione alla sicurezza stradale, e si occupano anche dell’analisi delle domande e del rilascio delle autorizzazioni. Oltre a quelle gia’ concesse, sono cosi’ diverse decine le domande per l’autorizzazione in corso di ricezione e valutazione.

“Sono numerose le richieste arrivate e prevediamo che molte ancora ne arriveranno, come comprensibile quale reazione alla fase complessa che attraversiamo”, spiega l’assessore a Commercio e Centro storico Mariafrancesca Sidoli. Ma “l’amministrazione si e’ attrezzata e sta rispondendo alla nuova situazione con la massima disponibilita’: sia con attenzione alle diverse e nuove esigenze, sia con le necessarie verifiche”, aggiunge. Inoltre il Comune sta accompagnando questa fase graduale di riavvio delle attivita’ di ristoranti e bar, semplificando le procedure, valutando le singole richieste anche caso per caso, e mettendo in campo soluzioni mirate, come l’occupazione temporanea di posti per la sosta auto.

Nel frattempo, con lo stesso metodo di lavoro integrato fra diversi servizi comunali, e’ in via di definizione un piano complessivo di interventi volti a regolare il sistema del centro storico nel periodo estivo, con prevedibili riaperture serali dei locali, coniugando la ripresa commerciale con le cautele per la pandemia ancora necessarie e un’accessibilita’ sostenibile del cuore della citta’.

“Crediamo che questa fase di riaperture – commenta l’assessore alle Politiche per la Sostenibilita’, Carlotta Bonvicini – possa essere una grande occasione per lavorare su una strategia complessiva per l’accessibilita’ e la vivibilita’ del centro storico”. Da un lato “si vuole agevolare la fruizione dello spazio pubblico e quindi aiutare anche gli esercizi commerciali e di ristorazione, creando spazi sempre piu’ confortevoli per gli utenti e le famiglie”.

Dall’altro, spiega Bonvicini, “si mira a tutelare la funzionalita’ degli ambiti residenziali, lavorando su permessi e spazi di sosta dedicata”. E’ “nostra intenzione- riprende infine Sidoli- andare incontro ai titolari dei locali e attenuare, per quanto possibile, la diseguaglianza di trattamento fra esercizi, cioe’ tra chi ha la possibilita’ di utilizzare uno spazio esterno e chi questa possibilita’ non ce l’ha”. Pero’, specifica l’esponente della Giunta, “tenendo in considerazione nello stesso tempo le esigenze dei residenti che hanno pari diritto al riposo e al decoro degli spazi”.