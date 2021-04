Castelnovo Sotto, fermato con la droga nelle mutande: arrestato

CASTELNOVO SOTTO (Reggio Emilia) – Fermato durante un controllo dei carabinieri, è stato trovato con oltre 7.000 euro in contanti. Una somma sproporzionata per il suo status di disoccupato che ha indotto la pattuglia ad approfondire gli accertamenti nel sospetto che il contante fosse provento di un’attività illecita. Un sospetto più che fondato dato che, a casa, aveva numerose dosi di cocaina di varie pesature, mentre negli slip indossati teneva tre ovetti Kinder con dentro una ventina di dosi di cocaina.

E così un marocchino 40enne disoccupato, Aziz Mawadyi, è finito in manette. È successo ieri poco dopo le 20.30 quando i militari a bordo di una pattuglia della stazione di Castelnovo Sotto, durante un servizio di controllo del territorio, transitando in via Gramsci hanno notato il 40enne che, alla vista della pattuglia, ha aumentato il passo cercando di raggiungere la sua abitazione. L’uomo è statoraggiunto e fermato. Durante i controlli è stato trovato in possesso di quattro mazzette di denaro per una cifra complessiva di 7.285 euro.

Dato che non era in grado di fornire giustificazioni circa il possesso di una così cospicua somma di denaro e considerato che era disoccupato, i militari sono andati a casa sua e l’hanno perquisita. All’ingresso dell’abitazione c’erano alcuni scatoloni con dentro indumenti nascosti tra i quali venivano sono stati trovati due barattoli con 5 involucri in plastica bianca termosaldati contenenti dosi di cocaina di varia pesatura per un peso complessivo di 60 grammi.

Nella camera da letto in mezzo a dei vestiti sono stati trovati altri due involucri con dentro 20 grammi di cocaina. Sempre all’interno della stanza è stato trovato anche un pezzo di hascisc del peso di 4 grammi. A questo punto i carabinieri hanno perquisito il marocchino e gli hanno trovato 3 ovetti Kinder nascosti negli slip che contenevano 18 dosi di cocaina per circa 15 grammi.