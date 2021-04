Castellarano, interruzione idrica per un’avaria a una condotta

CASTELLARANO (Reggio Emilia) – Oggi pomeriggio si è verificata la rottura di una condotta idrica nella zona di Castellarano che serve una parte delll’abitato. La tubazione da 250 mm che scorre nel sottosuolo ha improvvisamente ceduto e la pressione ha cominciato a calare.

Sono subito intervenute a Castellarano, nel luogo ove si è verificata la rottura, le squadre di tecnici Ireti hanno immediatamente isolato il tratto di condotta danneggiata e iniziato i lavori di riparazione. L’erogazione dell’acqua é stata interrotta nel quartiere Don Reverberi in Via P Mascagni, Via XXV Aprile e zone limitrofe.