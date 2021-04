Billy, giovane cane di taglia media

REGGIO EMILIA – Billy lui è un giovane cane di taglia media, pesa sui 25 kg, per un periodo ha vissuto in famiglia quindi è abituato anche a stare in casa. Billy ha due anni e mezzo ha un carattere territoriale, vanno superate le sue paure iniziali con le persone, ma potrebbe essere un ottimo compagno di vita con l’adeguato approccio. Billy è vaccinato, microchippato e già sterilizzato. Si trova al Dog Village di Montecavolo per informazioni Bruna 339-523.16.47.