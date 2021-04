Ambiente, il Comune si doterà di un piano antenne

REGGIO EMILIA – Il Comune di Reggio Emilia si dotera’ di un piano specifico per l’installazione delle antenne telefoniche in citta’. Lo ha deciso ieri il Consiglio comunale, approvando con 28 voti favorevoli (Pd, Piu’ Europa, Immagina Reggio, Reggio e’, M5s, gruppo misto, Lega, Alleanza civica) e un astenuto (Forza Italia) una mozione a prima firma del consigliere Dario De Lucia.

“L’indirizzo prioritario- si legge nell’atto- e’ quello di individuare, ove possibile, le locazioni condivise con i residenti e i portatori di interesse”, rispettando nel contempo le indicazioni contenute nel regolamento per l’installazione e l’esercizio degli impianti di telecomunicazione per telefonia mobile. Che prevede, tra l’altro, che le antenne siano valutatate da Arpae per gli aspetti legati all’elettromagnetismo, da Ausl per quelli sanitari e dagli uffici comunali in ordine a quelli urbanistici ed edilizi.

La mozione impegna nello specifico sindaco e giunta a “redigere un piano che possa individuare preventivamente aree idonee alla collocazione di nuovi pali per le stazioni radio base” e a “relazionare periodicamente in commissione consigliare pubblica congiunta- Territorio (a guida Pd) e Bilancio (del M5s)- le richieste di installazione di nuovi pali che possano richiedere concessioni di suolo pubblico”.

Soddisfatto per l’approvazione De Lucia, che spiega: “E’ un documento sottoscritto e votato da piu’ gruppi di Sala del Tricolore che ci tengo a ringraziare”. La mozione segue le recenti proteste in via Portelle delle Ginestre del quartiere Canalina, dove una nuova antenna e’ rifiutata dai residenti. Su questa vicenda, chiude De Lucia, “tra poco discuteremo una mozione popolare: serve condivisione con la cittadinanza rispetto a queste scelte e dobbiamo pianificare insieme questi passaggi. Non c’e’ altra via, altrimenti cresce il conflitto sociale nei quartieri”.

Plauso infine del consigliere all’assessore all’Ambiente Carlotta Bonvicini: “Si e’ dimostrata da subito attenta a questa tematica di tutela ambientale e di partecipazione, come del resto lo e’ da inizio legislatura. Abbiamo lavorato insieme in maniera proficua”, conclude De Lucia.