Acquista attrezzature per fitness con bonifico fasullo: denunciato

QUATTRO CASTELLA (Reggio Emilia) – Acquista attrezzature per fitness con un bonifico inesistente: denunciato per truffa ai danni di un’azienda reggiana un 55enne di Ravarino (Modena). Secondo la ricostruzione dei carabinieri di Quattro Castella l’uomo, grazie ad alcune telefonate, ha ottenuto un primo contatto con cui intavolare una trattativa per l’acquisto di un monopattino elettrico del valore di oltre 700 euro e un solarium del valore di circa 1.500 euro.

Lasciando intendere di aver effettuato un bonifico proveniente dal Lussemburgo alla banca del venditore, lo ha tranquillizzato, tanto che quest’ultimo ha dato il via libera alla compravendita consegnando quanto acquistato a un corriere, probabilmente inconsapevole, inviato dal truffatore che quindi è entrato in possesso dei beni. Quando l’imprenditore si è accorto che il bonifico non era arrivato, si è rivolto ai carabinieri di Quattro Castella e ha sporto denuncia. I militari sono risaliti al truffatore che ora è stato denunciato.