REGGIO EMILIA – La polizia di Stato e l’unità cinofila della Municipale hanno trovato, lungo una siepe in via Ruscelloni e vicino alla rampa di discesa per il sottopasso di viale Marconi, 65 grammi di hascisc. E’ successo ieri mattina durante i controlli nella zona per contrastare il fenomeno dello spaccio.

