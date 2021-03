Vittime del Covid, il ricordo nelle 17 case per anziani di Fedisa

REGGIO EMILIA – Un momento di condivisione, di riflessione e di preghiera dedicato alle persone che hanno pagato il prezzo più alto alla pandemia: è questo l’invito che il Consiglio direttivo della Federazione diocesana servizi anziani (Fe.Di.S.A.), in accordo con l’Ufficio di pastorale della salute della diocesi di Reggio Emilia e Guastalla, rivolge alle 17 residenze per anziani associate in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid in calendario il 18 marzo.

“Abbiamo vissuto un anno drammatico – sottolinea il presidente di Fe.Di.S.A., don Gianfranco Manfredini – in cui abbiamo sofferto e condiviso tante sofferenze delle persone e delle famiglie: la malattia, i lutti, i distanziamenti cui nelle nostre case si è fatto fronte moltiplicando gli sforzi per assicurare comunque i contatti e per evitare che l’impossibilità delle visite generasse negli ospiti un senso di solitudine e abbandono”.

“Ai parroci cui fanno riferimento le strutture e a tutti gli operatori – prosegue il presidente della Federazione nata vent’anni fa per iniziativa della diocesi e di Confcooperative – chiediamo in questa occasione un pensiero del tutto particolare per quanti sono scomparsi a causa del Covid, condividendo questa memoria e il momento di preghiera con gli ospiti che lo vorranno, con la semplicità e lo spirito di famiglia che connota e deve connotare le nostre case”.

L’invito del Consiglio di Fe.Di.S.A. – cui fanno riferimento 17 strutture parrocchiali con 750 posti di casa-residenza per anziani e altri 70 di centro diurno e servizi per disabili – prevede il ricordo delle vittime del Covid alle 10,30 del 18 marzo, con la recita della preghiera “Per la liberazione dalla pandemia nella conversione dei cuori”; alle 18, poi, le stesse strutture sono invitate a partecipare, in collegamento, alla messa che sarà celebrata dallo stesso celebrata dal vescovo in cattedrale e sarà trasmessa in diretta – a cura del Centro comunicazioni diocesano – su Teletricolore (canale 10) e sulle pagine youtube e facebook del settimanale diocesano La Libertà.