Viale Umberto I, taglio alberi: esposto in procura del M5S

REGGIO EMILIA – Il taglio dei primi alberi in viale Umberto a Reggio Emilia (nel piano per la riqualificazione della strada se ne prevede l’abbattimento di 135) finisce al centro di un esposto in Procura. Lo hanno depositato i consiglieri comunali del M5S Paola Soragni, Fabrizio Aguzzoli e Gianni Bertucci, spiegando che “l’impresa incaricata dal Comune ha iniziato il taglio degli alti fusti, ma cio’ non e’ consentito nel periodo di primavera-estate quando gli uccelli nidificano e gli alberi sono abitati da scoiattoli in riproduzione”.

Questo, si precisa nel documento, “lo dispone una direttiva europea sulla protezione della fauna selvatica, prevedendo peraltro pesanti sanzioni amministrative per chi non la rispetta”. Con l’esposto, inviato anche alla Procura della Corte dei Conti regionale, alla Polizia locale, all’Enpa e al Comune stesso, il Movimento 5 stelle chiede quindi che “vengano sospesi gli abbattimenti e le istituzioni preposte valutino tutti i casi di violazioni di normative e prendano gli opportuni provvedimenti”.