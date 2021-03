Via Fenulli, anziana derubata di un collier d’oro

REGGIO EMILIA – Un’anziana di 78 anni è stata truffata ieri da un uomo che le ha citofonato, mentre era nel suo appartamento in un condominio di via Fenulli, invitandola a scendere in strada per darle informazioni relativamente al figlio disabile. La donna è scesa ed è stata distratta dall’uomo che le ha spruzzato addosso uno spray igienizzante e le ha rubato un collier d’oro che aveva al collo senza che se ne accorgesse. Solo dopo essere rientrata in casa la donna si è accorta del furto subito e ha chiamato la polizia.