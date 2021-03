Vende un’auto su Facebook, ma è una truffa: denunciato

SAN MARTINO IN RIO (Reggio Emilia) – Un 70enne milanese è stato denunciato per truffa nei confronti di un 46enne di San Martino in Rio a cui ha venduto su Marketplace di Facebook una Ford C-Max a 2.900 euro che non gli ha mai consegnato, nonostante il reggiano gli avesse versato una caparra da mille euro.

Le indagini sono partite dopo la denuncia presentata dal 46enne che, rispondendo ad un annuncio sulla piattaforma Marketplace di Facebook, pensava di aver acquistato l’auto commercializzata a 3.200 euro che riusciva ad acquistare a 2.900 euro grazie allo sconto praticatogli. Dal canto suo il venditore per bloccare la vendita, riferendo di avere numerose richieste, ha ottenuto dalla vittima una caparra pari a 1.000 euro che il 46enne gli ha versato sul conto corrente fornitogli dallo stesso venditore.

Non avendo più notizie l’acquirente ha cercato di contattare lo sconosciuto inserzionista che si è reso irreperibile. A questo punto ha sporto denuncia. Dopo una serie di riscontri tra il numero di telefono con cui aveva mantenuto i contatti, l’IP del computer utilizzato per l’annuncio trappola e il conto dove erano stati versati i soldi, i carabinieri della stazione di San Martino in Rio sono risaliti al 70enne milanese che è stato denunciato per truffa.