Vaccinazioni, l’Ausl rassicura: “La campagna non si ferma”

REGGIO EMILIA – “La campagna vaccinale non si ferma assolutamente e prosegue a pieno ritmo”. Lo sottolinea Cristina Marchesi, direttore generale dell’Ausl di Reggio Emilia, a proposito dello stop precauzionale di Aifa alle dosi Astrazeneca. Sono 3.000 i cittadini che stanno ricevendo in queste ore l’sms che li avvisa di non presentarsi all’appuntamento che avevano prenotato, mentre in “stand by” ce ne sono circa 15.000.

Si tratta in dettaglio di 9.000 anziani tra i 75 e i 79 anni, 1.000 esponenti delle Forze dell’ordine e 4.500 tra docenti e personale del mondo della scuola e dell’universita’.

“La sospensione- aggiunge Marchesi- e’ questione di pochi giorni, perche’ aspettiamo per giovedi’ la decisione dell’Ema”. Il direttore sanitario Nicoletta Natalini rassicura anche chi avesse gia’ ricevuto una dose Astrazenca: “Abbiamo un sistema di sorveglianza sanitario molto forte e consolidato da anni e, in ogni caso, i sintomi compaiono nelle prime ore dopo il vaccino. In questi casi e’ bene chiedere una diagnosi al proprio medico, per non rischiare di non scoprire una malattia vera”.

Il numero dei reggiani che hanno “disertato” per paura la vaccinazione e’ oggi e’ ancora contenuto, mentre non ci sono cali nelle prenotazioni (7.200 circa quelle in agenda questa settimana). Il totale dei reggiani vaccinati in provincia di Reggio Emilia e’ a ieri sera di 61.000, di cui 40.000 con prima dose e 21.000 anche con la seconda.