Unahotels, è notte fonda: perde 89-79 a Brescia

REGGIO EMILIA – La lunga pausa per le Final Eight si rivela dannosa per la Unahotels che cade sul parquet del PalaLeonessa di Brescia. Scrutando la posizione in classifica generale, i biancorossi ora si trovano a due punti dalla zona retrocessione.

Primo quarto

Ancor prima del tip-off osservato un minuto di silenzio in memoria di Gianni Corsolini (uno dei padri della nostra pallacanestro, dirigente di club, terzo presidente nella storia della Lega Basket dal 1977 al 1979). Tornando sul rettangolo di gioco, lo sguardo cade sui quintetti: la compagine di casa si affida a Burns, Chery, Crawford, Moss, Sacchetti, dal canto suo l’Unahotels risponde con Baldi Rossi, Candi, Diouf, Elegar, Taylor. Un primo atto dove a prevalere è la tecnica dei biancorossi che arrivano al primo traguardo avanti 15 – 22.

Secondo quarto

Brescia, grazie alla coppia Burns/Willis, riduce il gap; fatto che induce coach Martino a richiamare ai box i propri uomini. Le disposizioni impartite non sortiscono alcun effetto tant’è vero che i lombardi, con una serie di triple messe a segno, allungano il passo portandosi al suono della campanella dell’intervallo sul 47 – 43.

Terzo quarto

Si riparte e il terzo round è un concentrato di colpi messi a segno da una parte e dall’altra. Poi, un momentaneo black-out degli emiliani consente a Brescia di mettere a segno un parziale di 11 – 0. Il tecnico ospite, ancora una volta, invoca a gran voce time-out. La strigliata scuote i biancorossi che chiudono il set a un solo passo di distanza 71 – 69.

Quarto quarto

La Unahotels improvvisamente si lascia avvolgere tra le spire di Brescia tanto da finire soffocata per 89 – 79.

Il tabellino

GERMANI BRESCIA – UNAHOTELS REGGIO EMILIA: 89 – 79

GERMANI BRESCIA: Parrillo, Chery 22, Vecchiola, Sacchetti 2, Bortolani 3, Willis 15, Crawford 10, Burns 17, Vitali 9, Kalinoski 5, Moss 2, Wilson 2. Allenatore: Buscaglia.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA: Porfilio, Kyzlink 4, Koponen 12, Taylor 19, Johnson 3, Giannini, Elegar 9, Sims 16, Candi 7, Bonacini, Diouf 1, Baldi Rossi 7. Allenatore: Martino.

Arbitri: Begnis, Grigioni, Boninsegna.

Parziali: 15 – 22; 32 – 21; 24 – 26; 18 – 10.