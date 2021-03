Trattore si ribalta, anziano schiacciato: è grave

REGGIO EMILIA – Un trattore si è ribaltato oggi in un fossato, verso le 13, nelle campagne di Gavassa in via Vertoiba. Le condizioni dell’infortunato, un uomo di 78 anni che è rimasto schiacciato sotto il mezzo, soccorso dal 118 e trasportato al Pronto Soccorso dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, sono gravi. Sono in corso gli accertamenti sulle modalità dell’accaduto da parte del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro.