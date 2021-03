Stretta di Speranza su viaggi in Ue: quarantena e tampone al rientro

ROMA – Tutta Italia in zona rossa nei giorni di Pasqua, con le conseguenti limitazioni agli spostamenti, ma nessun problema per chi vuole andare all’estero. Una “assurda anomalia”, l’ha definita il presidente dell’Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, che non è stato il solo a criticare questa incongruenza.

La risposta del Governo non si è fatta attendere. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà un’ordinanza che dispone, per arrivi e rientri da Paesi dell’Unione Europea, tampone in partenza, quarantena di 5 giorni al rientro e ulteriore tampone alla fine dei 5 giorni d’isolamento. La quarantena è già prevista per tutti i Paesi extra Ue. È quanto si apprende da fonti del ministero della Salute (fonte Dire).