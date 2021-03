“Sfondo la porta di casa e ammazzo tua madre”, denunciato un 50enne

BAGNOLO (Reggio Emilia) – “Sfondo la porta di casa e ammazzo tua madre”. Questo l’ultimo di una serie di messaggi vocali offensivi e minacciosi nei confronti dell’ex compagna inviati al figlio. Minacce e offese a cui sono seguite altre condotte delittuose da parte dell’uomo che prima ha danneggiato l’auto dell’ex e poi ha cercato di entrare in casa forzando una finestra. Cosa che non è accaduta per l’intervento dei carabinieri avvisati dalla vittima.

Al termine delle indagini un 50enne di Bagnolo è stato accusato di danneggiamento, minacce, e violazione di domicilio. Tutto è iniziato il 28 febbraio scorso quando l’uomo, con in mano una pizza, è andato in un deposito attrezzi che era solito utilizzare, nascosto nelle pertinenze dell’abitazione abitata dall’ex e dai figli. Dall’interno del deposito l’uomo ha iniziato add inviare al figlio messaggi vocali di minacce ed offese rivolte all’ex tra cui quello in cui preannunciava che, a breve, avrebbe sfondato la porta di casa ed ammazzato la madre.

È stato a questo punto che la donna, una 50enne reggiana, ha chiamato i carabinieri. L’uomo tuttavia, prima dell’arrivo della pattuglia dell’Arma, ha forzato il portone che conduce al portico dell’abitazione, ha raggiunto l’auto della donna e ha sfondato la portiera posteriore sinistra. Quindi ha tentato di forzare una finestra per entrare in casa, desistendo da ulteriori intenti ed allontanandosi prima dell’arrivo dei carabinieri.

Dopo una decina di minuti è tornato nel cortile dell’abitazione dove è stato fermato dai carabinieri.