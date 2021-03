Sequestrati dai Nas 30 chili di carne in un market etnico

REGGIO EMILIA – I carabinieri del Nas di Parma, nell’ambito dei servizi rivolti a garantire la sicurezza alimentare e il rispetto delle norme anti-Covid, hanno controllato alcuni esercizi pubblici della città. In un market etnico di Reggio Emilia hanno accertato irregolarità. In particolare hanno rinvenuto e sequestrato amministrativamente 2 carcasse di ovi/caprino del peso di circa 30 chilogrammi privi di elementi di rintracciabilità e di bollatura sanitaria. Sono quindi state contestate al titolare le violazioni in questione e comminate sanzioni per circa 1.500 euro.