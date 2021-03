Scuola, la Provincia: “Pronti a riaprire dopo Pasqua”

REGGIO EMILIA – “E’ giusto e condivisibile iniziare a pianificare le riaperture, subito dopo Pasqua, partendo proprio dalla scuola, che rimane al centro delle nostre attenzioni e rappresenta per noi la priorita’”. Lo dicono in una il presidente della Provincia di Reggio Giorgio Zanni e la vicepresidente con delega alla Scuola Ilenia Malavasi, a proposito dell’obiettivo annunciato ieri dal presidente del Consiglio Mario Draghi.

“Noi – aggiungono gli amministratori reggiani – siamo pronti a riaprire, a partire dalle scuole dell’infanzia e primarie, cosi’ come lo siamo per ogni altro ordine di scuole”. Secondo Zanni e Malavasi, infatti, “dobbiamo riportare il prima possibile i ragazzi a scuola, per riprendere quella relazione educativa e sociale fondamentale per i bambini, per costruire benessere e dare sostegno alle famiglie, e soprattutto alle donne, che stanno pagando le conseguenze della pandemia con enormi difficolta’ economiche ed organizzative”.

Al “tempo stesso- concludono i vertici della Provincia- rinnoviamo l’appello al Governo affinche’ potenzi gli strumenti a sostegno delle famiglie, estendendo i congedi parentali e il bonus baby-sitter anche a chi svolge la sua attivita’ da remoto”.