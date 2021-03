Scuola infanzia e nidi, tornano in sezione 292 bambini 0-6 anni

REGGIO EMILIA – Sono 292 i piccoli bimbi tra gli zero e i sei anni di Reggio Emilia che da domani potranno tornare nella propria sezione di scuola d’infanzia o di nido. In attesa della riapertura integrale delle scuole, una volta terminata la fase piu’ critica dell’emergenza sanitaria in corso, il Comune ha deciso infatti di riattivare il servizio per piccoli gruppi, in modo da restituire ai bambini disabili momenti di svago, gioco e formazione insieme ai loro amici, offrendo al contempo questa opportunita’ (a rotazione) a tutti i compagni di sezione.

Il progetto, come stabilito dal Dpcm dello scorso 2 marzo e dalla nota del 12 marzo 2021 del ministero dell’Istruzione, garantisce l’attivita’ in presenza per i bambini con diritti speciali che da mercoledi’ 17 marzo 2021 hanno gia’ ripreso le attivita’: si tratta di 70 bambini nei nidi e scuole a gestione diretta e 17 nelle strutture a gestione indiretta. Da domani, vi si aggiungeranno, a gruppi di sei bambini, i 292 compagni. Il servizio sara’ attivo dalle 8 alle 13, comprensivo del pranzo. L’adesione da parte delle famiglie e’ stata significativa, con 774 domande arrivate in poche ore. Le richieste – nello scenario di zona rossa attuale – saranno tutte accolte nell’arco di circa 3 settimane.