Cronaca

Scandiano, due rapine in farmacia nel giro di venti minuti

A colpire a Ventoso in via Goti e in via Statale è stato probabilmente lo stesso malvivente armato di coltello

Più informazioni su farmacia

farmacia rapine

rapine Scandiano

Scandiano Scandiano









SCANDIANO (Reggio Emilia) – Due rapine nel giro di venti minuti sono state messe a segno, probabilmente dallo stesso malvivente, ieri sera a Scandiano. La prima alle 18,50 quando un uomo travisato, armato di coltello, è entrato nella farmacia comunale di via Goti a Ventoso e, sotto la minaccia dell’arma, si è fatto consegnare dalla titolare l’intero incasso, ammontante a circa 300 euro dileguandosi. Poi alle 19,10, con lo stesso “modus operandi”, probabilmente lo stesso malvivente ha rapinato anche la farmacia comunale di via Statale 22 facendosi consegnare circa 200 euro per poi fuggire. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di Scandiano che ora stanno indagando per rapina aggravata e continuata. Al vaglio dei militari scandianesi i sistemi di videosorveglianza delle farmacie.