Rooms, tra cinematografia e performance dal vivo

REGGIO EMILIA – Con Rooms, in live streaming sabato 10 aprile alle 21 (ora italiana), la compagnia inglese Rambert vuole continuare nel proprio percorso, intrapreso durante i lunghi mesi di lockdown, di esplorazione delle nuove e diverse esperienze a cui lo spettatore può partecipare online.

Una forma di cinematografia integrata con performance dal vivo, per condurre lo spettatore nel bel mezzo dell’azione e dargli qualcosa di diverso, che mai potrebbe ottenere in un teatro.

Il biglietto per assistere a questo spettacolo online è in vendita su www.vivaticket.com grazie alla collaborazione con la Fondazione I Teatri, che sostiene il progetto assieme ad altre realtà internazionali, tra cui il Festival di Edinburgo, Tanz Koeln in Germania, Teatro a Mil in Cile e altri.

17 danzatori, 36 scene, 100 personaggi. Gli straordinari danzatori della Compagnia Rambert ci invitano ad entrare in mondi estremamente diversi e in situazioni sorprendenti. Persone che cercano di vivere la propria vita, farsi strada tra dilemmi, schivare contrattempi e sopravvivere alle loro piccole tragedie.

Room è un ambizioso film, ma è anche teatro danza ed è danzato dal vivo. In certi momenti è paradossale, per lo più divertente. È bello, è bizzarro, talvolta un po’ triste. O forse è tutto assolutamente normale.