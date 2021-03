Questura, immigrato si accoltella all’addome all’ufficio immigrazione

REGGIO EMILIA – “Questa mattina un uomo invitato all’ufficio immigrazione della Questura di Reggio Emilia, per la notifica di un atto, si è accoltellato all’addome. È ricoverato in ospedale”. La notizia viene riportata su Facebook da Cosimo Pederzoli, coordinatore provinciale di Sinistra italiana, che aggiunge: “Sarebbe necessario, all’ufficio immigrazione in questura, per aiutare gli agenti in prima linea a svolgere al meglio il loro delicato incarico, il potenziamento dei mediatori culturali. Anche a livello numerico”.

Secondo Pederzoli, “aldilà dell’episodio odierno, parlo per esperienza lavorativa, una notifica, se comunicata senza il filtro linguistico adeguato, può diventare qualcosa di incomprensibile nella precaria esistenza di chi lotta per ottenere permessi in regola e una vita dignitosa”.

C0nclude l’esponente di Sinistra italiana: “Più che l’introduzione di nuovi metal detector chiederei al Questore Giuseppe Ferrari e al Prefetto Iolanda Rolli di rafforzare il servizio di mediazione culturale. Per una sicurezza che vada in tutte le direzioni”.