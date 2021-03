REGGIO EMILIA – Si è conclusa con la scelta di dodici tra i migliori giovani quartetti internazionali la procedura di selezione per il Concorso Internazionale per quartetto d’archi “Premio Paolo Borciani” di Reggio Emilia, tra i più ambiti premi di musica da camera. La 12° edizione della competizione, prevista nel 2020 e sospesa a causa della emergenza sanitaria, è in programma dal 5 al 13 giugno 2021 al Teatro Valli, secondo le modalità consentite delle disposizioni in materia di contenimento della diffusione dell’epidemia.

Le formazioni concorrenti sono state selezionate preliminarmente tra le numerose candidature giunte da tutto il mondo, dagli Stati Uniti alla Corea del Sud. I quartetti si confronteranno durante le quattro prove previste dal regolamento, secondo le modalità consentite dall’andamento della situazione epidemiologica, al termine delle quali tre dei dodici partecipanti verranno ammessi alla finale prevista per domenica 13 giugno. I quartetti competono per un montepremi complessivo di oltre € 45.000, al 1° classificato vanno € 25.000 oltre a ingaggio di agenzia e tournée di concerti in Italia e in Europa. In occasione della XII edizione, si terrà al Teatro Valli di Reggio Emilia l’Assemblea annuale della WFIMC, la Federazione Mondiale dei Concorsi Musicali.

Gli aggiornamenti di calendario e le modalità di svolgimento delle prove saranno comunicate in seguito sul sito web www.premioborciani.it

I partecipanti della 12° edizione in ordine alfabetico sono:

Quartetto ADELPHI Belgio/Spagna/Serbia/Germania

Quartetto AGATE Francia

Quartetto ARETE Corea del Sud

Quartetto BALOURDET Stati Uniti

Quartetto CHAOS Germania/Ungheria/Italia/Paesi Bassi

Quartetto ELMIRE Francia

Quartetto JAVUS Austria

Quartetto KARSKI Belgio/Polonia

Quartetto LEONKORO Germania

Quartetto MONA Francia/Germania/Israele/Stati Uniti

Quartetto SIEGFRIED Italia

Quartetto SIMPLY Austria/Cina/Norvegia

Premi

Al primo classificato sarà assegnato un premio in denaro di € 25.000, i vincitori avranno una residenza artistica a Reggio Emilia nel corso della Stagione 2021-2022 e una tournée internazionale, coordinata da Lorenzo Baldrighi Artists Management in collaborazione con Konzertdirektion Goette, Amburgo, per Germania, Austria e Svizzera; L’Agence, Parigi, per la Francia; Ivy Artists, L’Aia, per Belgio, Olanda e Lussemburgo; Sulivan Sweetland, Londra, per il Regno Unito, che li porterà ad esibirsi nelle più prestigiose sale da concerto.

Saranno inoltre assegnati il Secondo Premio di € 10.000 (diecimila/00), il Terzo Premio di € 5.000 (cinquemila/00), il Premio Speciale € 3.000 (tremila/00) per la migliore esecuzione della nuova composizione per quartetto d’archi commissionata a Toshio Hosokawa, il Premio del Pubblico € 2.000 (duemila/00), il Premio Under 20

€ 1.000 (mille/00), una borsa di studio del valore di € 6.000 offerta dalla Jeunesses Musicales Deutschland. Tutti i dettagli sono contenuti nel bando di partecipazione.

Nuova commissione

Le quattro prove intermedie percorrono tutto il repertorio che va dal Settecento alla Musica Contemporanea e includono una “Carta Bianca” in cui è possibile presentare brani a carattere improvvisativo o una performance a scelta. Tutti i partecipanti dovranno eseguire il brano UTA-ORI. Weaving Song for string quartet, nuova commissione per quartetto d’archi che il Premio Paolo Borciani ha affidato a Toshio Hosokawa, tra i più rappresentativi e conosciuti autori del nostro tempo, formatosi a Berlino alla scuola di Isang Yun.

Reggio Emilia città del quartetto

Tutte le prove potranno essere seguite dal pubblico gratuitamente, ad eccezione della finale, per la quale è previsto un biglietto di ingresso, secondo le modalità consentite dall’andamento della situazione epidemiologica. Sarà inoltre potenziata la trasmissione in diretta streaming. Il voto del pubblico durante la finale decreterà l’assegnazione del premio dedicato. Parallelamente all’iniziativa Casa del Quartetto, il progetto a cura della Fondazione I Teatri che negli anni tra un’edizione e l’altra del Concorso offre opportunità di formazione, crescita e confronto per giovani quartetti italiani e stranieri, il Premio Borciani, realizzato con il sostegno di MaxMara, exclusive partner del Concorso, e con il contributo della Camera di Commercio di Reggio Emilia, è una vetrina di eccellenza internazionale sugli ensemble più promettenti della nuova generazione e coinvolge la città di Paolo Borciani, fondatore dello storico Quartetto Italiano, con un cartellone di appuntamenti destinati agli appassionati di musica, tra prove, concerti ed eventi collaterali.

