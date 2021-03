Otto marzo, in Consiglio si ricordano le vittime di femminicidio

REGGIO EMILIA – Come si chiamavano e qual e’ stata la causa della loro morte per mano di uomini che dicevano di amarle. Sono le 63 donne vittime di femminicidio dall’8 marzo 2020 ad oggi, i cui nomi sono stati ricordati oggi in sala del Tricolore, in apertura dei lavori del Consiglio comunale di Reggio Emilia. Questo perche’, spiega il sindaco Luca Vecchi, “non siano solo numeri, come talvolta accade di vedere in talune statistiche. Lo reputo un momento importante ed alto, che dovrebbe servire da monito per ognuno di noi”.