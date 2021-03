Nuove povertà, nel 2020 in 7.500 hanno chiesto aiuto per mangiare

REGGIO EMILIA – Le nuove poverta’ avanzano a Reggio Emilia. Emerge dai dati forniti oggi dal Comune, a margine della presentazione del bilancio di previsione 2021.

L’anno scorso i cittadini che hanno fatto domanda all’amministrazione per ottenere i “buoni spesa” sono stati 7.491. L’80% di loro non risultava essere in carico ai servizi sociali, il 39% era in cassa integrazione, il 35% aveva perso il lavoro e il 26% tirava avanti con il reddito ridotto dal blocco della propria attivita’. Il 46% aveva tra i 30 e i 44 anni e ha figli.

Dal punto di vista demografico il 42% delle 79.323 famiglie di Reggio Emilia e’ costituita da nuclei mono-personali (quindi potenzialmente piu’ fragili), il 42,4% ha figli e il 17,8% dei ragazzi e’ di eta’ compresa fra gli zero e i 18 anni. Il 21% della popolazione ha piu’ di 65 anni. A richiedere il reddito di cittadinanza, nel 2020, sono stati infine 1465 reggiani.