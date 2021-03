Novellara, assembramento di giovani al parco: arrivano i carabinieri

NOVELLARA (Reggio Emilia) – Assembramento di decine di minori, alcuni anche senza mascherine, al parco Augusto di Novellara. La segnalazione e’ giunta al 112 da diversi cittadini preoccupati alla luce della pandemia. Sono intervenuti i carabinieri di Novellara con ausilio della polizia locale della Bassa Reggiana. Al loro arrivo, c’è stato un fuggi fuggi generale con l’identificazione di molti minori, mentre quelli che sono fuggiti sono in corso identificazione.

Il comandante della compagnia di Guastalla, il tenente colonnello Regni, data la delicata situazione sanitaria, ha informato il sindaco di Novellara che sta valutando la situazione e sta pensando anche un’eventuale ordinanza di chiusura dei parchi.

I carabinieri procederranno a notificare le sanzioni di 400 euro ai genitori dei giovani identificati (in prevalenza minori) e a quelli in corso di identificazione. Altri sono in via di identificazione.