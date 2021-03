Muore bimbo di tre anni, l’Ausl: “Cordoglio a famiglia”

REGGIO EMILIA – In merito al decesso di un bambino di tre anni avvenuto lo scorso 3 marzo nel reparto di Pediatria dell’ospedale Santa Maria Nuova, l’Ausl di Reggio Emilia esprime “il piu’ profondo cordoglio alla famiglia per il tragico lutto”. Ma precisa che il piccolo “era arrivato in Pronto soccorso per un quadro clinico che e’ risultato subito complesso e per il quale i sanitari hanno immediatamente disposto il ricovero in Pediatria e proceduto a eseguire gli accertamenti diagnostici ritenuti necessari”. Le condizioni del minore, continua l’Azienda sanitaria, “si sono mantenute stabili, sino all’improvviso, acuto e imprevedibile aggravamento del quadro clinico”, di fronte al quale “il tempestivo intervento dei rianimatori e le diverse manovre messe in atto non hanno potuto, purtroppo, evitare il decesso”.