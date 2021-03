Monte Casarola, due alpinisti morti durante una salita

VENTASSO (Reggio Emilia) – Due escursionisti sono morti precipitando in un canalone durante una salita sul monte Casarola questa mattina. Due squadre del soccorso alpino e altre due dei vigili del fuoco li hanno raggiunti. E’ stato impossibile arrivare sul posto con l’elicottero a causa del forte vento. Le vittime sono due uomini sui 30 anni che si trovavano lungo la piana ai piedi del monte quando, per cause ancora al vaglio dei Carabinieri di Villa Minozzo e Ramiseto, sono finiti nel dirupo posto alla fine della piana finendo nei canaloni del buco del Moro. I due escursionisti non sono stati ancora identificati.