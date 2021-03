Molina, giovane cagnolina piena di energia

REGGIO EMILIA – Molina è una giovane cagnolina femmina (2018) carica di energia e in grado di trasmettere una immensa voglia di vivere. Ma è anche inesperta e in certe situazioni affiorano le sue paure ed incertezze, quindi con lei ci vuole pazienza e un minimo di competenza sul come trattarla. Fondamentalmente ha un buon carattere ed è abbastanza socievole, in grado anche di convivere con suoi simili (preferibilmente maschi) purché equilibrati e in grado di sopportare, anche fisicamente, i suoi approcci a volte non proprio delicati.

La presenza di una altro cane, purché abbia il giusto carattere, potrebbe essere per lei di grande aiuto e di supporto nei momenti di difficoltà. Ma anche una adozione da cane unico potrebbe essere per lei una situazione positiva, un’occasione per creare una buona e unica intesa con la sua famiglia adottiva. Da conoscere al Canile di Arceto via Franceschini 1, aperto su appuntamento Tel. 0522-980.505.