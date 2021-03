L’Ensemble Zefiro suona Beethoven alla sala degli Specchi

REGGIO EMILIA – Parte dalla Sala degli Specchi del Teatro Municipale Valli, dall’Ensemble Zefiro e da Beethoven il primo appuntamento – venerdì 19 marzo, ore 20.30 – di Camera Music, il progetto della Fondazione Teatri in cui la musica da camera diventa soggetto e protagonista di 5 cortometraggi, ognuno in uno spazio diverso del Valli e ognuno affidato a un diverso regista.

Sul sito www.iteatri.re.it, sul canale youtube e sulla pagina facebook della Fondazione venerdì 20 marzo, l’Ensemble Zefiro – Paolo Grazzi, oboe, Emiliano Rodolfi, oboe, Alfredo Bernardini, corno inglese, esegue il Trio Op. 87 di Beethoven, ripreso da Jeris Fochi.

L’Ensemble Zefiro, fondato a Mantova nel 1989 dagli oboisti Alfredo Bernardini e Paolo Grazzi e dal fagottista Alberto Grazzi, è un complesso con organico variabile, specializzato in quel repertorio del Settecento in cui i fiati hanno un ruolo di primo piano. In questi anni Zefiro è diventato un punto di riferimento, in ambito internazionale, per il repertorio di musica da camera del ‘700 e ‘800 con strumenti d’epoca. Per questo progetto, eseguiranno il Trio Op. 87, a cui Beethoven si dedica nel 1795, quando ha 24 anni, è arrivato a Vienna da poco e scrive questo trio pieno di brio, per un organico insolito: due oboi e un corno inglese.

A riprendere il concerto Jeris Fochi, che realizza produzioni video dal 1981 con Mediavision Cine & Video, casa di produzione da lui stesso fondata, per Teatri, istituzioni culturali e aziende.

Il luogo che accoglie questo piccolo concerto, la Sala degli Specchi, è forse uno degli spazi più cari ai frequentatori del Teatro Municipale Valli: una meravigliosa sala al Ridotto, che accoglie in tempi normali incontri, conferenze, dibattiti. Molti anni fa era la sede della Società del Casino e qui, sono stati celebrati anche molti matrimoni negli anni Sessanta, mentre, in un passato più lontano, durante la prima Guerra Mondiale, era stato anche adibito ad ospedale militare. Lo testimonia anche una preziosa fotografia di Roberto Sevardi, conservata alla fototeca Panizzi.

Camera Music proseguirà poi tutti i venerdì, secondo questo calendario:

Venerdì 26 marzo, ore 20.30 Francesco Corti, clavicembalo, esegue il IV Ordre di Couperin nella Sala Rossa, ripreso da Piergiorgio Casotti.

Venerdì 2 aprile, ore 20.30 il Trio di Parma esegue il Trio con pianoforte di Ravel sul palcoscenico del Valli, ripreso da Rotpunkt

Venerdì 9 aprile, ore 20.30 Francesco Dillon, violoncello, esegue la Suite n.3 op.87 di Britten nella Sala dell’Astrolampo, ripreso da Valeria Civardi

Venerdì 16 aprile, ore 20.30, l’Ensemble Icarus esegue la Sonata per flauto, viola e arpa di Debussy ripreso da Matteo Bigi e Luca Moretti