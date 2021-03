Lavoratori in nero: imprenditore agricolo denunciato

LUZZARA (Reggio Emilia) – Blitz dei carabinieri, in nero il 100% della forza lavoro: imprenditore agricolo 60enne mantovano denunciato per sfruttamento di manodopera. Sottopagati e senza contratto tre lavoratori pakistani: maxi multa e denuncia penale per lui.

Grazie ad un blitz, condotto dai carabinieri del nucleo ispettorato del Lavoro di Reggio Emilia, è stata localizzata a Luzzara un’azienda agricola che impiegava in nero il 100% della forza lavoro che peraltro ha sfruttato e sottopagato. All’imprenditore agricolo 60enne sono state anche contestate sanzioni per contributi non versati ed evasi per 25.000 euro. E’ finito nei guai anche per non aver approntato il piano valutazione dei rischi previsto dalle normative in materia di sicurezza del lavoro.

E’ stato inoltre verificato come ai lavoratori venisse corrisposta una retribuzione palesemente difforme rispetto alle ore ed ai turni di lavoro svolti, con applicazione di livelli contrattuali inferiori alla situazione effettiva di impiego che li vedeva essere sottopagati anche nella misura del 50%, all’ora, rispetto alla retribuzione contrattuale.

I dipendenti, inoltre, venivano sottoposti a continue richieste di ulteriori prestazioni oltre l’orario di lavoro e costretti a lavorare nella sede di lavoro in condizioni degradanti. L’imprenditore è stato anche denunciato per omessa valutazione dei rischi e ulteriormente sanzionato per non aver concesso ai dipendenti impiegati in nero il riposo settimanale e per averne omesso l’iscrizione ai fini previdenziali (è stato ricostruito un imponibile contributivo evaso di circa 5.000 euro).