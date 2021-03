Lavoratori dello spettacolo e cittadini in piazza

REGGIO EMILIA – In occasione della giornata mondiale del teatro, la ReteTeatraleRE – rete delle scuole di teatro reggiane che conta tra le sue fila più di duemila tra soci e corsisti -, promuove una manifestazione per sensibilizzare la cittadinanza e le istituzioni tutte rispetto la situazione attuale di grave crisi del settore teatrale e culturale italiano.

Scrivono gli organizzatori: “La giornata mondiale del teatro è un’occasione per ribadire la necessità della cultura all’interno di una società che si voglia definire democratica. Cultura non è decorazione ma una decisiva “funzione che concorre al progresso materiale e spirituale della società”, così come recita l’art.4 della nostra Costituzione e di cui “La Repubblica promuove lo sviluppo” come recita l’art. 9″.

L’appuntamento con “Con la cultura non si mangia (di tutto)” – titolo della manifestazione “rubato” dalla campagna di manifesti lanciata da MaMiMò e Collettivo FX nella scorse settimane – è fissato per sabato alle 16 in Piazza dei Martiri del 7 luglio a Reggio Emilia. Per rispettare le attuali disposizioni sanitarie e per garantire uno svolgimento in piena sicurezza della manifestazione, gli organizzatori hanno stabilito il tetto massimo di partecipanti in 100 persone. In pochissimo tempo dopo l’annuncio, i posti – prenotabili attraverso la piattaforma Eventbrite – sono andati esauriti. Per questo è stata predisposta anche una diretta Facebook della manifestazione che verrà trasmessa sulle pagine delle realtà aderenti.

La realtà che al momento hanno aderito alla manifestazione sono 20: Centro Teatrale MaMiMò APS, NoveTeatro APS, Teatro dell’Orsa APS – Casa delle Storie, On Art – Teatro San Prospero, Compagnia Teatro del Cigno APS, Quinta Parete APS, Sipario aperto ass. Teatrale, ARS ventuno centro delle arti APS e ASD, ArsComica, Centro Teatrale Europeo Etoile APS, Fnil Bus Theater, Patty Garofalo Liberamente Teatro, Maria Antonietta Centoducati – Circolo degli Artisti “L’artificio”, AltrArte ASD, Matteo Carnevali Teatro, APS Spazio EffeBi 19 – Francesca Bianchi, Ass.ne Le Rane APS, Compagnia Circolabile, Ass.ne Teatrale Sipario Aperto, Ass.ne Culturale 5T

La manifestazione si svolgerà in forma statica. Piazza Martiri del 7 luglio verrà allestita come una vera e propria platea di un teatro, con posti numerati che verranno debitamente assegnati ad ogni partecipante per garantire distanziamento e rispetto dei protocolli anticovid. A chi si è prenotato per partecipare dal vivo gli organizzatori chiedono di preparare un cartello a forma di fumetto con dentro la risposta alla domanda: “Che cosa ti manca in questo momento?”, di vestirsi con almeno un indumento nero e di portarsi una sedia che, collocata nel posto assegnato, andrà a formare una grande platea all’aperto.

La capienza massima della manifestazione è di 100 persone e i posti sono già esauriti.