Landi Renzo, profondo rosso nel 2020: perdita di 7,9 milioni

REGGIO EMILIA – Landi Renzo chiude il 2020 con una perdita di 7,9 milioni di euro in netta controtendenza all’utile di 6 milioni registrato nel 2019. Il Covid ha impattato pesantemente sui conti dell’azienda di Corte Tegge. Il fatturato è crollato dai 191,9 milioni del 2019 ai 142,5 milioni dell’anno scorso registrando un calo di 50 milioni.

Cristiano Musi, Amministratore Delegato di Landi Renzo S.p.A. ha dichiarato: “Si è chiuso un anno durante il quale i nostri risultati sono stati impattati dalla “tempesta perfetta”, che ha messo in difficoltà anche le vendite nel canale After Market. Siamo tuttavia molto fiduciosi che nel 2021 ci sarà una ripresa importante del nostro giro d’affari, in particolare sul canale After Market, accompagnato da una ripresa del canale OEM anche grazie al lancio di nuove iniziative nel settore Mid&Heavy Duty, dove di recente ci siamo aggiudicati un importante ordine negli Stati Uniti”.