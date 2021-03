REGGIO EMILIA – Sergio Tommasini, l’amministratore delegato del Gruppo Airone Seafood, con sede a Reggio Emilia, ha incontrato oggi a Roma l’Ambasciatore della Costa d’Avorio in Italia Sem Samuel Ouattara per rafforzare i rapporti bilaterali tra i paesi in relazione al settore ittico che vede Airone un interlocutore importante dal 1994.

La giornata è continuata con l’incontro presso il ministero della Salute, dove Tommasini ha incontrato il sottosegretario Andrea Costa. “Una visita di cortesia e amicizia anche in relazione alle deleghe del sottosegretario che prossimamente visiterà Airone Seafood presso la nostra sede istituzionale a Reggio Emilia”.

Airone Seafood opera nel settore delle conserve ittiche e alimentari, sede centrale nella food-valley in Emilia Romagna, e storica sede produttiva ad Abidjan in Costa D’Avorio dove lavorano circa 1.500 persone ed è anche la più importante società italiana a capitale privato presente nel paese africano, ma allo stesso tempo mantiene una solida presenza in Italia.