La Unahotels torna alla vittoria con Pesaro: 91-79

REGGIO EMILIA – La Pallacanestro reggiana supera Pesaro e torna a vincere dopo sei sconfitte consecutive dopo un black out che durava dal 23 gennaio, quando si impose su Trento. Primo successo in campionato per Caja dopo aver preso il posto di Martino grazie a una bella prova di squara (6 uomini in doppia cifra) in cui brilla soprattutto Brandon Taylor, autore di 21 punti.

I padroni di casa sono senza Elegar, fuori per un infortunio alla mano sinistra, e parte con Taylor, Lemar, Kyzlink, Johnson e Sims mentre Repesa risponde con Robinson, Tambone, Drell, Filipovity e Cain. Partono bene i biancorossi che, grazie a un ottimo Sims e ad una buona circolazione di palla (7 assist), chiudono il primo quarto avanti (25-16).

Poi Taylor ingrana la quarta e la squadra di Caja prova ad allungare (34-20 al 13’) e Repesa è costretto a chiamare time out, ma la strigliata del coach croato non fa effetto. Grazie a Koponen i biancorossi arrivano al massimo vantaggio (39-22 al 15’) prima di subire un mini break firmato da Delfino e Cain (47-35 al 20’).

La Pallacanestro reggiana scende bene in campo alla ripresa con un grande Taylor che porta la squadra di Caja al massimo vantaggio (62-39 al 24’). Pesare si scuote con Filloy con due triple consecutive, seguite da un paio di buone iniziative di Filipovity e Tambone che permettono ai marchigiani di ridurre lo svantaggio (69-56 al 30’). L’Unahotels riparte con Candi (77-59 al 33’) e da lì in poi amministra il vantaggio con Brandon Taylor, tornato per una sera ai livelli di inizio campionato. Con questa vittoria la Unahotels lascia Cantù all’ultimo posto in classifica con 14 punti e si issa al penultimo posto a 16 insieme ad altre quattro squadre.

Il tabellino

UNAHOTELS REGGIO EMILIA – CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO 91-79

Unahotels Reggio Emilia: Lemar 13, Koponen 14, Candi 10, Baldi Rossi 4, Taylor 21, Giannini 0, Sims 12, Johnson 10, Bonacini 0, Diouf 0, Kyzlink 7, All. Caja

Carpegna Prosciutto Pesaro: Drell 3, Massenat 8, Filloy 8, Cain 13, Robinson 11, Tambone 11, Eboua ne, Serpilli ne, Filipovity 11, Zanotti 0, Delfino 14, All. Repesa

Arbitri: Vicino, Borgo, Boninsegna

Parziali: 25-16, 22-19, 22-21, 22-23