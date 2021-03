REGGIO EMILIA – La Reggiana si accascia sul green carpet dello Stadio Giovanni Zini di Cremona per ben tre volte. Da sottolineare come l’espulsione di Libutti abbia pesantemente inciso sul corso della partita. Ma, a mancare ai granata è quella “cattiveria” agonistica indispensabile per affrontare la serie B. Ora la posizione in classifica fa venire i brividi.

Primo tempo

Ancor prima del fischio d’inizio uno sguardo all’abbigliamento indossato è d’obbligo. La Cremonese veste la classica casacca a strisce verticali color grigio-rosso, dal canto suo la Reggiana si dipinge di bianco. Tornando al calcio giocato, sessanta secondi, frazione temporale necessaria alla compagine di casa per intimidire i granata: Buonaiuto serve sulla corsia di sinistra Valeri il quale, a sua volta, si diletta in un passaggio filtrante che attraversa il cuore dell’area di rigore avversaria, la dea bendata sorride alla formazione ospite in quanto al tap-in non si presenta nessun lombardo. Capovolgimento di fronte e Siligardi prova a colpire con la sua arma letale, nello fattispecie il piede sinistro, ma la traiettoria della sfera è impostata per abbattere i cartelloni pubblicitari posti a fondo campo.

Il match scorre lungo il binario dell’equilibrio sino a quando, allo scoccare del dodicesimo minuto, Buonaiuto si invola, palla al piede, verso la porta granata, ma la sua corsa viene bruscamente interrotta (trattenuta per la casacca) da Libutti; il direttore di gara, confrontatosi con l’assistente di linea, decide di spedire sotto la doccia anzitempo il difensore reggiano. Un’ingenuità che avrà pesanti ripercussioni sul prosieguo dell’incontro. Al ventitreesimo minuto Venturi, su calcio di rinvio, regala la sfera a Stizzolo il quale, una volta ringraziato il diretto rivale lo trafigge con un destro chirurgico. Pochi attimi dopo è Gustafson a sparare la palla alle stelle da posizione invitante. La Reggiana fatica a impostare le proprie geometrie di gioco. In pieno recupero il “puma” Varone prova la stoccata, ma a negargli la gioia del goal è la prodezza, da plausi, di Carnesecchi.

Secondo tempo

Mister Alvini apporta immediate modifiche organizzative nel tentativo di mutare il corso del match. Invece, ad andare a segno è Valzania che insacca alle spalle di Venturi beffato, involontariamente, da una deviazione con i tacchetti del compagno Costa. Il morale degli uomini di mister Alvini sprofonda nel blu più oscuro e la Cremonese, approfittando di tale vantaggiosa situazione, assedia la porta reggiana. Dapprima è Valeri a colpire da posizione defilata, ma l’estremo difensore granata respinge con sicurezza. Poi vi è spazio per osservare la sfera, scagliata da Colombo, stamparsi sul palo. Valzania prova, ancora una volta, ad andare a bersaglio ma Venturi, in spaccata, si oppone. Da annotare come l’estremo difensore reggiano, chiamato agli straordinari, con le punte delle dita riesca a respingere in out il velenoso tentativo a rete di Gaetano. Non è finita: Colombo, lasciato in completa solitudine, con una magistrale volèe, fa tris. Arriva così una debacle che potrà avere pesanti ripercussioni sul cammino in campionato. Ora Alvini sarà chiamato a un intervento assai complicato, ovvero ricucire il cuore ferito dei propri ragazzi.

Il tabellino

U.S. CREMONESE – A.C. REGGIANA: 3 – 0

Marcatori: 23’ Strizzolo (C), 49’ Valzania (C), 72’ Colombo (C).

U.S. CREMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi; Valeri, Ravanelli, Bianchetti, Fiordaliso; Castagnetti, Gustafson (dal 73’ Pinato); Buonaiuto (dal 54’ Gaetano), Valzania (dal 73’ Celar), Strizzolo (dal 59’ Colombo); Ciofani (dal 59’ Bartolomei). A disposizione: Ceravolo, Deli, Nardi, Terranova, Volpe, Zaccagno. Allenatore: Fabio Pecchia.

A.C. REGGIANA (4-2-3-1): Venturi; Libutti, Rozzio, Costa, Gyamfi (dal 46’ Kirwan); Del Pinto, Varone (dal 76’ Cambiaghi); Lunetta (dal 66’ Zamparo), Siligardi, Laribi (dal 66’ Pezzella); Mazzocchi (dal 46’ Espeche). A disposizione: Ardemagni, Cerofolini, Eloge, Kargbo, Radrezza. Allenatore: Massimiliano Alvini.

Arbitro: Federico Dionisi sez. dell’Aquila (Assistenti: Andrea Zingarelli sez. di Siena, Tarcisio Villa sez. di Rimini. IV uomo: Francesco Meraviglia sez. di Pistoia).

Note – Espulso: Libutti. Ammoniti: Lunetta, Varone, Colombo, Costa. Angoli: 5 – 9. Recupero: 2’ pt. – 0’ st.