In quarantena con la moglie invalida: i carabinieri gli portano la spesa

CAMPAGNOLA (Reggio Emilia) – Uomo in quarantena con moglie invalida: la spesa arriva grazie ai carabinieri. Il pensionato 68enne, che vive con la moglie invalida di 65 anni, non potendo andare a fare la spesa e senza alcol per le punture alla coniuge, non sapendo a chi rivolgersi ha telefonato al 112 chiedendo di poter essere aiutato. La richiesta è stata prontamente girata ai militari della stazione di Campagnola che sono andati in un supermercato provvedendo ad acquistare quanto richiesto e consegnandogli la spesa a domicilio.