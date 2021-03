Guastalla, si calano dal tetto e rubano dentro la Coop

GUASTALLA (Reggio Emilia) – Si calano dal tetto per rubare nella Coop di via Sacco e Vanzetti a Guastalla. E’ successo stanotte. I ladri, accedendo da un condotto di aerazione sul tetto, si sono calati nell’esercizio commerciale da cui hanno rubato, stando ai primi controlli ancora in corso di esatto inventario, svariati generi alimentari. Sul posto sono arrivati i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Guastalla, su input della centrale operativa del comando provinciale carabinieri di Reggio Emilia, avvisata da un istituto di vigilanza privato, che ora stanno indagando per furto aggravato contro ignoti.