Giustizia, parte una petizione a sostegno di Mescolini

REGGIO EMILIA – Solidarieta’ all’ex procuratore capo Marco Mescolini e preoccupazione che il suo trasferimento dall’Emilia-Romagna deciso dal Csm apra una nuova stagione di infiltrazioni mafiose, aggirando gli “anticorpi” sviluppati fino ad oggi grazie al suo contributo. E’ quanto esprime una petizione lanciata a Reggio Emilia e gia’ sottoscritta da 45 cittadini: esponenti della Cgil, della sinistra, giornalisti, ex componenti del Pd e rappresentanti di associazioni per la legalita’.

Secondo i quali “si apre uno scenario nuovo e preoccupante per la provincia di Reggio Emilia” perche’ “verranno meno le competenze, le relazioni, le capacita’ di coordinamento investigativo, che Mescolini, allora sostituto procuratore, ha messo a disposizione per dieci anni della Dda bolognese con la sua attivita’ inquirente e requirente”. Oltre al maxiprocesso contro la ‘ndrangheta Aemilia di cui l’ex procuratore ha condotto l’accusa come pubblico ministero, viene infatti sottolineato, “in questi due ultimi anni sono giunte a conclusione indagini e sono iniziati processi (da Billions a Grimilde, da Octopus a Kanonieri K’urdi)”.

E ora “preservare questo patrimonio, a partire dalla cultura della legalita’ che l’esperienza di Aemilia ha aiutato a diffondere tra i cittadini e’ decisivo e temiamo le possibili conseguenze che l’allontanamento comporta”. In particolare, “il pericolo di un rafforzamento della criminalita’ organizzata proprio ora con imprese e lavoratori piu’ deboli per le difficolta’ economiche che la pandemia sta determinando”.

Le accuse di “connivenza” con il Pd mosse a Mescolini vengono poi definite “il risultato finale di una campagna di inaccettabili semplificazioni e strumentalizzazioni, che si e’ intensificata poco meno di un anno fa prendendo a pretesto le intercettazioni dell’ex magistrato Luca Palamara (attualmente sotto indagine per corruzione) ma che gia’ era emersa fin dalle battute iniziali del processo”.

Una campagna, si aggiunge, “ben orchestrata da esponenti politici di destra, compreso un imputato del processo Aemilia (il riferimento non esplicito e’ a Giovanni Paolo Bernini di Forza Italia, ndr) che sono giunti ad accusare il Procuratore sulla base di un singolare principio di ‘par condicio’ applicato al Codice penale”. E cioe’: “Sono stati indagati solo esponenti di destra e non anche di sinistra, sebbene ce ne fossero i presupposti”.

Una tesi respinta al mittente nella petizione in quanto “priva di riscontri e di attendibilita’”. La raccolta firme, che si puo’ sottoscrivere inviando una mail all’indirizzo perfuturoreggioemilia@gmail.com, si conclude con l’appello ai reggiani ad aderire al di la’ “delle appartenenze politiche o culturali”, ma in nome del “comune sentire per la tutela del nostro futuro”.