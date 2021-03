Ex Reggiane, la Lega: “Ignorata nostra richiesta per Commissione svuotamento”

REGGIO EMILIA – “Sono passati ben due mesi dalla nostra richiesta di Commissione per lo svuotamento delle Ex reggiane e della convocazione non vi è ancora nemmeno l’ombra”.

Lo scrive il gruppo consiliare della Lega che aggiunge: “Un ritardo assolutamente inaccettabile, che trova spiegazione nel fatto che l’amministrazione Vecchi non vuole per nessuna ragione al mondo prendere in mano la gravissima situazione delle ex Reggiane e mettere fine a questo scempio a cielo aperto. Pare ormai evidentemente a tutti come le scelte politiche di questa giunta siano indirizzate ad un sostanziale disinteresse nei confronti di questa intollerabile situazione di degrado ed illegalità”.

Secondo il Carroccio è “molto più facile infilare la testa sotto la sabbia e far finta che la cittadella dello spaccio non esista, che non ci sia alcuna emergenza igienico-sanitaria, che le condizioni di vita degli abitanti siano accettabili, piuttosto che affrontare in modo serio e responsabile il problema. Questa è l’amara veritá, tutto il resto sono proclami di una amministrazione monocolore che in decenni non è riuscita a porre fine a questa vergogna a cielo aperto”.

La Lega fa notare: “Le nostre proposte non sono mai mancate, ma siamo sempre stati inascoltati dalla Giunta Vecchi. Così come non ci siamo mai tirati indietro nel proporre soluzioni per ripristinare la legalità e la sicurezza in Piazzale Europa. Apprendiamo dalla stampa la lettera di una donna che considerata la gravissima situazione di insicurezza nella zona è costretta a chiamare i suoi famigliari per farsi venire a prendere ogni giorno visto che come da lei stessa dichiarato ‘per una donna è impossibile percorrere da sola il sottopasso'”.

Conclude il Carroccio: “Anche in questo caso ci teniamo a precisare che nelle scorse settimane la maggioranza ha bocciato una mozione Lega per installare una postazione mobile della polizia municipale in Piazzale Europa. Insomma, inutile girarci intorno, il degrado e la totale insicurezza della nostra città hanno dei responsabili ben precisi”.