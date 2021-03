Disincagliata la nave cargo Ever Given: il canale di Suez è libero

ROMA – È stato riaperto al traffico delle navi cargo il canale di Suez, da giorni bloccato dopo che lo scafo della nave Ever Given si era incagliata, lasciando centinaia di navi all’imboccatura del Canale in attesa di poter entrare. Lo ha annunciato il presidente Abdel Fattah Al-Sisi, dichiarando che grazie al lavoro svolto “con le mani degli egiziani”, “il mondo intero può essere sicuro che tornino a transitare i beni attraverso questa arteria di navigazione”.

Alcuni video diffusi sui social da giornalisti sul posto mostrano la Ever Given riprendere la rotta. Ieri intanto erano arrivati due rimorchiatori tra cui l’italiano Carlo Magno per aiutare nelle operazioni. Da giorni le draghe aspiravano invece tonnellate di sabbia per disincagliare lo scafo della nave cargo, lunga 400 metri, e che trasporta oltre 18.000 container.

Attraverso il canale di Suez transita quasi il 13% del commercio marittimo mondiale e dopo la chiusura forzata di martedì scorso si è temuto un duro colpo all’economia mondiale (fonte Dire).