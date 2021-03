Dario, cane buono e affettuoso

REGGIO EMILIA – Dario è un cane buono e affettuoso, bravo ed educato, aveva una famiglia che per gravi motivi ha dovuto rinunciarlo. Per gli amanti dell’irish Wolfhound ecco a voi un bellissimo facsimile. E’ un piacere portarlo in passeggiata è intelligente e bravo. Dario è ancora giovane, ha sei anni, quindi ha ancora tanto da dare, e vederlo in canile è un vero peccato, è di taglia grande, ma essendo già educato non comporta particolari accorgimenti. Cerchiamo per Dario un adozione come cane singolo o con una femmina da valutare. L’importante è avere un bel giardino recintato dove farlo scorrazzare felice. Si trova al Canile di Novellara – Strada Valle 104 – Per appuntamento tel. 333-838.54.08.