Covid, terapie intensive di nuovo sopra 3.000 in Italia: oggi 21.315 i nuovi casi

ROMA – Sono 3.082 le terapie intensive per Covid in Italia, 100 in più rispetto a ieri. Ammontano a 24.518 i ricoveri ordinari, 365 in più nelle ultime 24 ore. Sono 21.315 i nuovi casi da Coronavirus in Italia, per 273.966 test tra molecolari e antigenici e 264 decessi. Il tasso di positività è al 7,7% dal 6,9% di 24 ore fa. Ieri i contagi erano stati 26.062 per 372.944 tamponi e 317 morti.

Otto regioni continuano però a non comunicare il dato dei positivi al tampone antigenico rapido, come sempre da quando questo indicatore è stato introdotto. Si tratta di Sicilia, Liguria, Marche, Abruzzo, Umbria, Basilicata, Molise e Valle d’Aosta. I casi totali da inizio epidemia sono 3.223.142, i morti 102.145. Gli attualmente positivi sono 531.266 (+11.205 rispetto a ieri), i dimessi e i guariti 2.589.731 (+9.835 ), in isolamento domiciliare ci sono 503.666 persone (+10.740).