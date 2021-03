Covid, Donini: “Emilia-Romagna in zona rossa anche dopo Pasqua”

REGGIO EMILIA – Con ogni probabilita’ l’Emilia-Romagna restera’ in zona rossa anche dopo Pasqua. L’ordinanza in scadenza per il 29 marzo dovrebbe infatti essere confermata alla luce dei dati epidemiologici che vengono dalla regione.

“Il Dpcm ha le sue regole e occorrono due settimane di permanenza come dati nella fascia piu’ leggera di quella che si e’. Noi oggi non siamo in questa condizione”, sottolinea l’assessore regionale alla Sanita’ Raffaele Donini, nel corso di una conferenza stampa. Se anche l’indice Rt e’ calato negli ultimi giorni, resta alta l’incidenza del virus e soprattutto restano affollatissimi i reparti ospedalieri.

“Finche’ i ricoveri non torneranno sotto il livello di guarda consigliamo la permanenza delle misure di contenimento”, sottolinea Donini. L’assessore poi chiarisce: “Noi non ci auguriamo di rimanere sempre in zona rossa, ma vogliamo che si alleggerisca la situazione dei contagi e dei ricoveri e questo prima succede meglio e'”. Alle Regioni, “e per fortuna che noi lo abbiamo fatto- sottolinea ancora Donini- spetta eventualmente di attuare maggiori restrizioni” rispetto ai colori decisi a livello nazionale.