Comune, previsto nel 2021 un incasso di 8,6 milioni da multe

REGGIO EMILIA – Ammonta a 8,6 milioni il presunto gettito nel 2021 previsto dal Comune di Reggio Emilia dalle multe stradali, di cui 3,2 milioni da sanzioni per infrazioni ai limiti di velocita’. Emerge da una delibera della giunta comunale collegata al bilancio di previsione 2021 dell’ente, che viene presentato oggi in sala del Tricolore. L’atto specifica inoltre che e’ stato costituito un fondo per i crediti di dubbia esigibilita’ pari a 2,8 milioni.

Le risorse incamerate saranno ripartite e destinate, a vario titolo, a manutenzione e illuminazione delle strade, interventi di messa in sicurezza della viabilita’ e potenziamento delle dotazioni della polizia Locale e provinciale. Una parte dei proventi sara’ inoltre utilizzata nelle politiche di mobilita’ sostenibile messe in campo dall’amministrazione, “coprendo” ad esempio l’incremento delle navette per il centro storico e il corrispettivo affinche’ siano gratuite.