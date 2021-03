Comune, dopo inchiesta cambiano regole su appalti

REGGIO EMILIA – In Comune a Reggio Emilia, sotto la lente della Procura nell’inchiesta sugli appalti “truccati”, cambiano le regole di gestione delle gare. Lo prevede il nuovo regolamento comunale per la disciplina dei contratti, approvato oggi in Consiglio comunale con 20 voti favorevoli (Pd, Piu’ Europa, Immagina Reggio, De Lucia del Gruppo misto, Reggio e’), 5 voti contrari (Lega Salvini premier) e 3 astenuti (M5S), mentre non hanno votato Forza Italia e Cinzia Rubertelli (Alleanza civica).

Due le novita’ principali: il fatto che le procedure saranno ora assegnate completamente al servizio Appalti e contratti, e il trasferimento della competenza della nomina della commissione aggiudicatrice dal dirigente del servizio Appalti a quello del servizio comunale committente. A quest’ultimo, inoltre viene espressamente vietato di assumere la presidenza della commissione giudicatrice, sancendone l’incompatibilita’.

Il documento riunisce in un unico testo i due diversi regolamenti, precedentemente separati, su “appalti di servizi forniture lavori e concessioni” e su “concessioni, locazioni e compravendite immobiliari”, adeguandoli alle nuove normative vigenti.