Cgil, bandiere listate a lutto in ricordo delle vittime del Covid

REGGIO EMILIA – Nella giornata nazionale della Memoria delle vittime di Covid bandiere listate a lutto alla Camera del lavoro di Reggio Emilia.

Scrive Cristian Sesena, segretario provinciale della Cgil: “Oggi ricordiamo chi non c’è più a causa di una pandemia che un anno fa stravolse le nostre vita e che ancora oggi limita fortemente le nostre libertà e la nostra quotidianità. A partire da chi ha combattuto in prima linea per aiutare gli altri: medici, infermieri e operatori sanitari”.

E aggiunge: “Pensando a tutte le famiglie reggiane che in quest’anno hanno perso un affetto, o sono state colpite dalla malattia, e sapendo di dover continuare a spenderci per tutelare i lavoratori più esposti, crediamo sia necessario accelerare con il piano vaccinale, in sicurezza e per tutti a partire dalle fasce più fragili della società, per ricostruire insieme una nuova normalità”.