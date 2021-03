Capigruppo donne, Delrio: “Mi faccio da parte”

REGGIO EMILIA – Per una volta il Pd non litiga. Anzi, il passaggio di consegne tra il presidente di gruppo uscente alla Camera Graziano Delrio e la futura nuova capogruppo, da scegliere al termine di una consultazione interna, avviene con la “massima disponibilita’” dello stesso Delrio.

Ha scritto su Facebook Delrio: “La sfida di Enrico Letta e del Partito democratico per la parita’ di genere e’ la mia sfida. Per questo mi faccio da parte per una soluzione che porti una donna alla guida dei Deputati Pd. Decideremo insieme per il bene di una grande comunita’ politica”.

Un passaggio che Letta, parlando ai deputati, sottolinea: “Il mio ringraziamento a Graziano non e’ formale, ma sostanziale. Un dirigente politico si comporta cosi’ nel bene della comunita’. Siamo qui – ricorda il segretario – perche’ abbiamo una responsabilita, verso il partito e il paese. Da Graziano viene un esempio di dignita’ e di attaccamento alla nostra comunita’”. Poco prima Delrio aveva confermato la massima disponibilita’ alla richiesta del segretario nell’assemblea in corso a Montecitorio.

“Delrio condivide la sostanza politica della scelta del segretario. La rappresentanza di genere, il ruolo delle donne sta diventando il cuore del nuovo Pd”, commenta tra le altre Enza Bruno Bossio. La votazione non avverra’ oggi, ma nei prossimi giorni. In ogni caso sara’ scelta una donna. Letta ha premesso di rispettare l’autonomia del gruppo. Il segretario ha invitato a una consultazione interna per scegliere alcuni profili su cui poi eventualmente votare.

“La divisione non e’ un pericolo. Le votazioni possono essere una ricchezza”, e’ stato il ragionamento dell’ex premier che ha ringraziato “Graziano per come sta gestendo questo passaggio. Dimostra che siamo un grande partito”.

“Graziano Delrio ha deciso di rimettere il mandato di capogruppo del Partito Democratico alla Camera “in modo serio e responsabile, sue qualita’ autentiche”. Lo afferma su Facebook il deputato reggiano Andrea Rossi, che prosegue: “In un tempo storico e politico non semplice, personalmente ritengo che abbia svolto questo ruolo in modo egregio, senza dover aggiungere altro”. Delrio, conclude il parlamentare, ha “un profilo umano e politico del quale il nostro partito continuera’ ad aver grande bisogno”.